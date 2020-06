Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxifahrer um Entgelt gebracht

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Ein unbekannter Mann blieb am späten Dienstagabend in der Rosenhofstraße einem Taxifahrer die Fahrtkosten schuldig. Der Fahrgast machte sich ohne die Rechnung zu begleichen auf und davon. Er hatte sich zuvor in der Kaiserslauterer Pariser Straße abholen lassen. Auf dem Weg nach Alsenborn gab der Mann an, dass er kein Geld bei sich habe. Der Taxifahrer solle deshalb an der Sparkasse in Alsenborn halten. Dort angekommen stieg der Mann aus und rannte den Fußweg in Richtung Kirche davon. Die Rechnung über 45 Euro blieb er dem Taxifahrer schuldig. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrgast machen. Er ist etwa 30 Jahre alt, schlank und circa 1,80 Meter groß. Der Mann habe dunkles Haar und einen gebräunten Teint. Er war mit einer Stoffhose und einer dunklen, leichten Jacke bekleidet. Der Mann trug auf dem Kopf eine sogenannte Basecap. Sie könnte blau gewesen sein. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell