POL-ST: Ibbenbüren, tätlicher Angriff - Nachtrag

Nachtrag: Im Falle des tätlichen Angriffs auf eine Frau in Ibbenbüren vom Sonntagabend (24.05.) sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Während die Frau erstversorgt wurde, ging ein Mann mit seinem Hund im Tatbereich spazieren. Auf Nachfrage einer Sicherheitsmitarbeiterin, die vor Ort war, gab der Mann an, drei männliche Personen in dem Bereich gesehen zu haben. Der Mann ging dann aber mit seinem Hund weiter spazieren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Mann wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Erstmeldung:

Am Sonntagabend (24.05.) lief gegen 20.45 Uhr eine Pflegekraft vom Von-Bodelschwingh-Krankenhaus zum Klinikum Ibbenbüren. In Höhe des Spielplatzes wurde sie nach eigenen Angaben von drei männlichen Personen angegriffen, die in einer, der Frau unverständlichen Sprache gesprochen haben. Kurze Zeit später wurde die Frau dort von Passanten bewusstlos aufgefunden. Zum Tathergang konnte die Frau keine Angaben machen. Einer der Täter, der die Frau festgehalten hat, wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug eine schwarze Jacke. Wir suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

