POL-ST: Greven, Einbruchdiebstahl - Nachtrag

Nachtrag: Die angegebene Tatzeit in der am 28.05.2020 veröffentlichten Meldung ist falsch. Die richtige Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend (26.05.), 23.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 06.00 Uhr.

Erstmeldung: Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochabend (27.05.), 23.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06.00 Uhr, in ein Fitnessstudio in der Heinrich-Hertz-Straße eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Studio. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und öffneten Schubladen und Schränke. Die Unbekannten entwendeten einen Wandtresor und Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

