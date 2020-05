Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auseinandersetzung in Apensener Asylbewerberunterkunft eskaliert - 26-Jähriger sticht mit Messer auf 46-jährigen Kontrahenten ein - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Stade (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen kurz nach 19:00 h in Apensen in der dortigen Asylbewerberunterkunft aus bisher ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 26- und 46-jährigen Bewohner in deren Verlauf der 26-Jährige mehrfach auf das 46-jährige Opfer mit einem Messer eingestochen hatte.

Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Täter konnte noch am Tatort festgenommen werden. (Wir berichteten)

Nach den ersten Vernehmungen am heutigen Tage wurde der 26-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ nach der Anhörung einen Untersuchungshaftbefehl und der Beschuldigte wurde anschließend durch die Polizei in eine niedersächsische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

