Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Führerschein unterwegs

Gronau (ots)

Ohne Fahrzeugpapiere und Führerschein war am Donnerstag eine Jugendliche mit einem Motorroller in Gronau unterwegs. Die Polizeibeamten hatten die 17-Jährige kontrolliert, als sie am Nachmittag die Buchenallee befuhr. Sie konnte später lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorweisen - ihr Fahrzeug fuhr jedoch deutlich schneller als 25 km/h. Die Beamten stellten das Fahrzeug für weitere Ermittlungen sicher.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Elena Fortmann

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell