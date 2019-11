Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Eule aus Kamin befreit

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Gartenstadt: Heute Morgen kam es zur Alarmierung eines Löschgruppenfahrzeugs der Feuerwache 4 (Hörde), als Bewohner eines Einfamilienhauses in der Gartenstadt einen unvermuteten "Gast" entdeckten. In ihrem Kamin hatte sich eine Eule wohl auf der Suche nach einem molligen Nest verirrt. Daraufhin meldeten sie sich bei der Feuerwehr und baten um Hilfe. Die Brandschützer konnten den Vogel über die Kamintür aus seiner misslichen Lage befreien und ihn in die Freiheit entlassen. Nach kurzer Orientierung im Freien flog die Eule unbehelligt davon.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dortmund

Pressesprecher

André Lüddecke

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell