POL-WES: Moers - Polizist nach Widerstand verletzt

Moers (ots)

Freitag gegen 09:17 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei einen Hinweis auf einen Mann, der sich im Bereich Augustastraße paradox verhielt. Vor Ort angetroffen wurde ein 38-jähriger Mann aus Moers, der einen psychisch auffälligen Eindruck machte. Als der Mann der Polizeiwache in Moers zugeführt wurde, gab er einem 25-jährigen Polizeibeamten einen Kopfstoß. Der verletzte Beamte wurde ambulant in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Er ist nicht mehr dienstfähig. Der 34-Jährige wurde durch das Ordnungsamt in die Psychiatrie eingewiesen.

