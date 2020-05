Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Brand in einer Lagerhalle

Hünxe (ots)

Am Samstag, 23.05.20, gegen 01:23 Uhr, kam es in einer Recycling-Firma auf der Lise-Meitner-Straße in Hünxe-Bucholtwelmen zu einem Brand von dort abgelagertem Müll in einer Lagerhalle. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hinein. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

