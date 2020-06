Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Messer in der Hosentasche

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochabend eingehandelt. Der 23-Jährige war kurz vor 20 Uhr einer Streife am Pfaffplatz aufgefallen und einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei kam in seiner Hosentasche ein sogenanntes Einhandmesser zum Vorschein, das zu den verbotenen Gegenständen gehört. Das Messer wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. |cri

