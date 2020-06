Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel - Unfall zwischen Traktor und Pkw

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:27 Uhr, kam es auf der L105 zu einem Unfall zwischen Traktor und Pkw. Der Traktor mit 2 Anhängern wollte hierbei nach links in einen Feldweg abbiegen. Die Pkw-Fahrerin wollte den Traktor jedoch überholen, so dass es zur Kollision kam. Beim Unfall wurde neben der Pkw-Fahrerin deren beide Kinder im Alter von 5 und 4 Jahren leichtverletzt.

ak

