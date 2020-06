Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Küchenbrand - niemand verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Jestetten kam es am Dienstag, 23.06.2020, kurz nach 22:00 Uhr. Ursächlich hierfür dürfte ein mit Öl gefüllter Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte gewesen sein. Die Bewohner hatten die Wohnung kurz verlassen und vergessen, diese auszumachen. Als sie zurückkehrten, stand die Küche bereits in Flammen. Ein Bewohner konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Verletzt wurde niemand, auch am Gebäude dürfte kein Schaden entstanden sein. Die Küche samt Inventar wurden jedoch durch das Feuer zerstört. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen im Einsatz.

