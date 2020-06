Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autofahrer wird eingeklemmt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch, 24.06.2020, auf der L 163 in Höhe Klettgau-Bühl von der Straße abgekommen und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Der 42-jährige war gegen 01:30 Uhr, nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund Sekundenschlaf, auf das Bankett geraten. Sein Renault kollidierte zunächst mit einem Baum am Straßenrand und stürzte dann ca. sechs Meter tief in ein Bachbett. Der Fahrer wurde in seinem schwer beschädigten Pkw eingeklemmt, konnte aber selbst die Rettungskräfte verständigen. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr versorgten und befreiten den Fahrer. Er überstand den Verkehrsunfall mit leichten Blessuren. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

