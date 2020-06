Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen - Tritt gegen Pkw

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr hielten an der Baustellenampel von beiden Fahrtrichtungen 2 Pkw. Einer der Fahrer stieg aus und suchte aus unbekannten Gründen das Gespräch mit dem anderen Fahrer, der jedoch nicht darauf einging. Daraufhin wurde diesem gegen den linken Außenspiegel getreten, so dass dieser zersplitterte. Im Anschluss entfernten sich beide in unterschiedliche Richtungen, der Geschädigte erstatte Anzeige.

