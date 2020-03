Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 180320-214: Lebensmittel im Affen- und Vogelpark gestohlen

Reichshof (ots)

In Reichshof-Eckenhagen sind Unbekannte im Affen- und Vogelpark in ein Restaurant eingebrochen und haben dort Lebensmittel aus der Gefriertruhe gestohlen.

Im Tatzeitraum zwischen 17:50 Uhr am Montag und 7:20 Uhr am Dienstag (17. März) verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang auf das Gelände des Tierparks in der Straße "Am Bromberg". Aus dem Restaurant auf dem Gelände stahlen sie 10kg Pommes und zehn Tiefkühlpizzen. Außerdem hebelten sie die Kasse auf, wo sie jedoch kein Bargeld vorfanden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

