Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ihre Polizei im Oberbergischen Kreis ist auch in der Corona-Krise für Sie da

Oberbergischer Kreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises hat sich auf die angelaufene Corona-Epidemie gut vorbereitet, so dass auch in der bevorstehenden, außergewöhnlichen Zeit die Sicherheitslage gewährleistet ist.

Die Behörde hat Maßnahmen ergriffen, um das Ansteckungsrisiko unserer Polizistinnen und Polizisten zu minimieren. Aber auch bei einer erhöhten Krankenquote bleibt die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger garantiert.

Zu Ihrem und unserem Schutz möchten wir Sie bitten, die Dienststellen nur in dringenden Fällen persönlich aufzusuchen und sich an die besonderen Hygienevorschriften in unserem Hause zu halten. Damit helfen Sie das Infektionsrisiko in unserer Behörde zu senken und damit bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit.

Vor dem Aufsuchen einer Polizeidienststelle empfiehlt sich eine telefonische Kontaktaufnahme. Die Polizeiwachen und der Notruf der Polizei werden für Sie wie gewohnt telefonisch erreichbar sein.

Die Polizeiwachen erreichen Sie unter den folgenden Telefonnummern:

- PW Gummersbach: 02261 8199-541 - PW Waldbröl: 02261 8199-521 - PW Wipperfürth: 02261 8199-581

Die Büros der Bezirksdienste sind bis auf weiteres geschlossen. Ihre Bezirksbeamtinnen und -beamten können Sie aber wie gewohnt unter den bekannten Telefonnummern erreichen. Die Telefonnummern finden Sie auf unserer Internetseite: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/bezirks-und-schwerpunktdienst-bsd

In vielen Fällen reicht eine schriftliche oder online durchgeführte Anzeigenerstattung aus.

Das Online-Anzeigenportal der Polizei NRW finden Sie unter der Internetadresse: https://service.polizei.nrw.de/anzeige

Anzeigen können ebenfalls in Schriftform per Brief, Email oder Fax erstattet werden: - Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, Hubert-Sülzer-Straße 2, 51643 Gummersbach - Email: poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de - Telefax: 02261 8199-209

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell