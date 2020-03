Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170320-211: Unfall im Einmündungsbereich - Drei Beteiligte und hoher Sachschaden

Nümbrecht (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von geschätzt etwa 55.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmorgen (16. März) drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Um kurz nach 8 Uhr morgens fuhr eine 57-jähriger Mann aus Much mit seinem weißen Mercedes auf der L339 aus Richtung Gaderoth kommend in Fahrtrichtung Winterborn. An der Einmündung K17 beabsichtigte er nach links in Richtung Oberbreidenbach abzubiegen. Dabei blendete ihn, nach eigenen Angaben, die tiefstehende Sonne. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden schwarzen Skoda eines 34-jährigen Waldbrölers. Der Waldbröler war auf der L339 in Richtung Gaderoth unterwegs. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes des 57-Jährigen auf den Fahrstreifen einer 28-jährigen Nümbrechterin geschoben. Diese fuhr auf der K17 in Richtung L339. Auch sie konnte den Zusammenstoß mit dem Mercedes mehr verhindern.

Sowohl der 34-jährige Waldbröler als auch die 28-jährige Nümbrechterin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Waldbröler zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell