POL-DN: Ermittlungen gegen berauschte Fahrer: Verkehrsunfall nach Alkoholfahrt

Jülich/Linnich (ots)

Am Freitagabend kam es in der Ortschaft Linnich-Welz zu einem Verkehrsunfall, wobei der Fahrer unter Alkoholeinfluß stand.

Gegen 21:15 Uhr erhielten Beamte der Polizeiwache Jülich eine Einsatzzuweisung nach Welz, in die dortige Kreisstraße, mit dem Hiweis auf einen Verkehrsunfall.

An der Unfallörtlichkeit trafen die Beamten auf einen offensichtlich stark alkoholisierten Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Wagen zwei geparkte Pkw touchiert hatte. Unfallmeldene Bürger machten zudem Angaben darüber, dass der Unfallverursacher versucht habe zu flüchten. Der 46-jährige Unfallverursacher aus Baesweiler war so stark angetrunken, dass er nicht mal mehr einen Atemalkoholtest vor Ort durchführen konnte. Zwecks Feststellung des Blutalkoholwertes wurde er einem Krankenhaus zugeführt, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Unfallfahrer zudem ohne gültigen Fahrerlaubnis unterwegs war.

Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geholt werden. Der Gesamtschaden an den drei beschädigten Fahrzeugen wird auf mindestens 8000 Euro geschätzt.

Gegen den berauschten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei stellte am Wochenende weitere berauschte Fahrten im Nordkreis fest. So hatte ein 46 Jahre alter Mann aus Linnich am Freitagvormittag gegen 11:50 Uhr in der Wilhem-Busch-Straße in Linnich seinen Klein-Lkw rangiert und war dabei den vor Ort in anderer Sache tätigen Polizeibeamten aufgefallen. Der jetzt strafrechtlich beschuldigte 46-Jährige pustete sage und schreibe 3,04 Promille in das Atemlufttestgerät. Erste Konsequenzen: Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme.

Ein karnevalistisch kostümierter 18-Jähriger aus Linnich machte am späten Samstagabend in Jülich-Selgersdorf auf sich aufmerksam. Kurz vor Mitternacht wollten zumindest seine Begleitpersonen in den Vorgarten eines Anwohners pinkeln, dem das verständlicherweise mißfiel. Der rief die Polizei hinzu, die noch im Umfeld den 18-Jährigen am Steuer eines Pkw antraf. Mit 0,9 Promille Alkoholgehalt in der Atemluft und einem zusätzlich positiven Drogenschnelltest handelte der junge Mann sich eine Blutentnahme, ein Ermittlungsverfahren sowie einen wahrscheinlich bevorstehenden längeren Entzug seiner Fahrerlaubnis ein.

