Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Einbrüche vom Wochenende

Wuppertal (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck sechs Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal-Zwischen dem 28.02.2020 und dem 29.02.2020 versuchten Unbekannte eine Wohnung an der Lange Straße in Wuppertal aufzubrechen. Am Dellbusch gelangten Einbrecher in eine Wohnung am Nachmittag des 28.02.2020. Der oder die Täter stahlen Bargeld und einen Computer. An der Uellendahler Straße gelangte ein Straftäter in leerstehende Firmenräume. Als der Hausmeister den Einbrecher am 28.02.2020 gegen 20:00 Uhr bemerkte, lief dieser ohne seine Beute weg. Er hatte vermutlich versucht, Kupferleitungen- und Rohre zu stehlen. Solingen-Am Nachmittag oder dem frühen Abend des 29.02.2020, kam es an der Rüdigerstraße zu einem Einbruch. Gestohlen wurden, nach bisherigen Erkenntnissen, Schmuck und Elektronikartikel. Am Schönauer Weg wurde ein Einfamilienhaus am Abend des 29.02.2020, zum Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter entkamen mit Bargeld, Schmuck und elektronischen Gegenständen. An der Kronprinzenstraße kam es zwischen dem 29.002.2020 und dem 30.02.2020, zu einem Einbruch in eine Firma. Der oder die Täter nahmen Bargeld und Werkzeuge weg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

