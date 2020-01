Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher schlägt in Imbiss zu

Münster (ots)

In der Sonntagnacht (12.01., 22:35 Uhr - 9:50 Uhr) drang ein unbekannter Täter in einen Imbiss an der Grevener Straße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Der Täter brach die Registrierkasse auf, entnahm einen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

