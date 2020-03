Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zwei versuchte Raube in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Mit vorgehaltener Waffe versuchte ein bislang unbekannter Täter am 01.03.2020, zwischen 7:10 Uhr und 7:15 Uhr in Elberfeld zweimal Passanten zu überfallen. Zunächst überfiel der Täter in der Südstraße einen 70-jährigen Wuppertaler, forderte Bargeld und bedrohte ihn derweil mit einer schwarzen Pistole. Nachdem dieser jedoch deutlich machte keines bei sich zu haben, entfernte sich der Räuber schnell zu Fuß. Wenige Minuten später, in der Straße Unterer Grifflenberg, stellte der Mann eine Wuppertalerin (63) wiederum mit vorgehaltener Handfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau schrie laut um Hilfe, woraufhin der Räuber erneut die Flucht ergriff und in Richtung Innenstadt lief. Der Täter wird als circa 1.70m, schlank und Mitte zwanzig beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine olivgrüne Jacke, eine blaue Jeans sowie einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er beim zweiten Raubversuch tief ins Gesicht gezogen hatte. Beim ersten Raubversuch konnte das Opfer noch die kurzen braunen Haare des Täters sehen. Einen Bart trug dieser nicht. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

