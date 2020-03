Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Schwer verletzter Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Heute gegen 00:01 Uhr bog ein 25-jähriger Pkw-Fahrer bog mit seinem schwarzen Seat Ibiza von der untergeordneten Alten Bismarckstraße auf die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Platz ein. Hierbei übersah er den 49-jährigen Fahrer eines weißen Ford Fiesta, der vom Willy-Brandt-Platz kommend mit seinem weißen Ford Fiesta auf der Bismarckstraße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während der 49-jährige Geschädigte mit schweren Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Bei dem Unfall enstand an beiden Fahzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Bismarckstraße für circa 2 Stunden, teilweise gesperrt.

