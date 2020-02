Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall im Begegnungsverkehr - Zwei Verletzte

Wuppertal (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen kam es gestern Vormittag (27.02.2020, 10:30 Uhr) auf der "Obere Lichtenplatzer Straße" in Wuppertal-Barmen. Im Verlauf einer Rechtskurve kam ein 55-jähriger Fahrer mit seinem Ford von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Einem talwärts fahrenden Mann (49) aus Wuppertal gelang es nicht mehr auszuweichen. Es kam zur Kollision zwischen seinem Mercedes-Benz-Lastwagen und dem Ford. Beide Männer erlitten bei dem Zusammenprall Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen des 55-Jährigen machten einen stationären Krankenhausaufenthalt nötig. Der Lkw-Fahrer konnte das Krankenhaus nach Behandlung wieder verlassen. Ein im Ford befindlicher Hund blieb unverletzt und musste kurzfristig in Obhut des Tierheims gegeben werden. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Hierfür und für die Unfallaufnahme musste die Straße für ungefähr eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell