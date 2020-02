Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200205.4 Heide: Raub am Bahnhof

Heide (ots)

Am Dienstagabend haben drei Unbekannte am Heider Bahnhof einen Fußgänger ausgeraubt. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 22.50 Uhr war der Geschädigte mit seinem Hund im Bereich des Bahnhofs, am Übergang der Dietrich-Bonhoeffer-Straße zur Güterstraße in Richtung Bahnhof, unterwegs. Am dortigen Hügel sprachen ihn drei Fremde an, schubsten ihn und entrissen dem 49-Jährigen schließlich seine Umhängetasche. Im Anschluss flüchteten die Räuber in Richtung der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Ein Freund des Überfallenen hörte aus der Ferne die Hilferufe seines Kumpels und eilte zu Hilfe. Er nahm die Verfolgung der Täter auf, verlor diese jedoch im Bereich Kreuzstraße aus den Augen. Unterwegs warf das Trio die geraubte Tasche weg, aus dieser fehlte allerdings eine Uhr, zwei Ringe und eine Geldbörse. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Laut dem Überfallenen und dem Zeugen waren die Flüchtigen 180 bis 190 cm groß, sprachen mit Akzent und könnten arabischer Herkunft gewesen sein. Einer trug einen kürzeren und einer einen längeren Vollbart, der dritte Mann war auffällig blass. Alle Personen waren dunkel gekleidet und trugen eine Daunenjacke. Hinweise zu den Tätern nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell