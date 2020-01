Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Verlorenes Leergut führt zu starken Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Eine herabgefallene Palette mit Leergut hat am Donnerstag, 30.01.2020, am Lonza-Kreisel zwischen Waldshut und Tiengen zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 09:45 Uhr verlor dort ein Getränkelaster 44 leere Kisten Bier. Der 35 Jahre alte Fahrer hatte vergessen, die Seitenwand zu schließen und war aus Richtung Tiengen auf der B 34 gefahren. Der Kreisverkehr wurde ihm dann zum Verhängnis. Glassplitter übersäten den Bereich zur Gewerbeparkstraße. Bis die Straße durch die Straßenmeisterei gereinigt war, kam es in beiden Fahrtrichtungen zu starken Verkehrsstörungen.

