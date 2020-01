Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Schreck am Morgen - Haustüre steht offen

Freiburg (ots)

Einen Schreck am frühen Freitagmorgen, 31.01.2020, dürfte eine Hausbewohnerin in Waldshut-Tiengen bekommen haben, als plötzlich die Polizei vor der offenen Haustüre stand. Gegen 04:15 Uhr war einer Zeitungsausträgerin die nicht geschlossene Türe am Einfamilienhaus in Tiengen aufgefallen und hatte die Polizei verständigt. Eine Streife rückte an und konnte Kontakt mit der 76 Jahren alten Bewohnerin aufnehmen. Ein nicht mehr einwandfrei funktionierendes Schloss war für die offene Türe verantwortlich. Es war nichts passiert. Die Türe wurde richtig geschlossen. Ob die Bewohnerin danach wieder ruhig schlafen konnte, wurde nicht protokolliert.

