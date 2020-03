Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallfahrer flüchtet zu Fuß in Remscheid

Wuppertal (ots)

Gestern (01.03.2020), gegen 22:50 Uhr, kam es in Remscheid an der Einmündung Rotdornallee zur Ringstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger wollte von der Rotdornallee auf die Ringstraße fahren. Dabei überquerte er mit seinem Fiat Panda die Ringstraße. Auf der gegenüberliegenden Seite durchbrach er mit seinem Fahrzeug einen Zaun und kam auf einer Begrenzungsmauer zum Stillstand. Der Unfall-fahrer flüchtete zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Ermittlungsarbeit angetroffen werden. Da der junge Mann deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, musste er eine Blutprobe und seine Fahrerlaubnis abgeben. Am Fahrzeug und der Mauer entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4500 Euro. (sw)

