Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Luftgewehrschüsse auf Linienbus - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 23.06.2020, ist vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf einen Linienbus am Kreisverkehr am Ortseingang von Küssaberg-Kadelburg geschossen worden. Gegen 09:30 Uhr passierte der Bus den Kreisverkehr aus Lauchringen kommend und fuhr in Richtung Ortsmitte Kadelburg weiter. Der Fahrer vernahm nach der Ausfahrt einen Knall, vermutete zunächst aber einen Steinschlag. Als dann später die Scheibe näher betrachtet wurde, fielen mehrere punktuelle Beschädigungen an dieser und der Frontschürze auf. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese von Geschossen aus einem Luftgewehr oder einer Luftpistole verursacht wurden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

