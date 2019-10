Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 18.10.2019: Durchsuchung führt zum Auffinden von Diebesgut+++Brand in einem Wohnheim+++Mehrere Unfallfluchten

Gießen: Durchsuchung führt zu weiterem Diebesgut

Auf "frischer Tat" wurde ein 52 - Jähriger am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, in einem Kaufhaus im Seltersweg geschnappt. Ein Zeuge hatte den Verdächtigen, einen Asylbewerber aus Libyen, dabei ertappt, wie dieser offenbar Sachen im Wert von fast 250 Euro einsteckte. Die verständigte Streife fand neben diesem mutmaßlichen Diebesgut auch andere Beweismittel bei dem Verdächtigen. Dabei handelt es sich um eine Uhr, die zuvor aus einem anderen Geschäft in Gießen entwendet wurde. Gegen den 52 - Jährigen wurden demnach zwei Verfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Brand in einem Wohnheim

In einem Wohnheim für Asylbewerber in der Watzenborner Straße in Pohlheim-Garbenteich kam es am Donnerstag, gegen 20.15 Uhr, zu einem Brand. Zwei Bewohner im Alter von 33 und 36 Jahren erlitten eine Rauchgasvergiftung. Der Schaden liegt bei etwa 30.000 Euro. Offenbar gerieten Möbelstücke in der Küche in Brand. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde möglicherweise ein Topf auf dem Herd vergessen. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Hungen: Reifen platt gestochen

In der Haydnstraße in Hungen haben Unbekannte zu Beginn der Woche einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Täter hatten zwei reifen an einem VW Tiguan platt gestochen. Der Schaden wurde am Montag bemerkt. Offenbar stachen die Täter in der Nacht zuvor zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Gegen Schutzplanke gekommen

Ein 24 - Jähriger aus Borchen (Nord-Rhein-Westfalen) war am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, offenbar zu schnell unterwegs. Der Autofahrer war auf der A 485 in Richtung Marburg unterwegs und kam zwischen der Abfahrt Wieseck und dem Nordkreuz beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur ins Schleudern. Der PKW rutschte gegen die Leitplanke. Der Schaden liegt bei etwa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Gießen: Unfallflucht in der Grünberger Straße

Am Mittwoch, zwischen 11.30 und 16.00 Uhr, kam es in der Wolfstraße zu einem Unfall. Der sogenannte Verursacher fuhr aber dann einfach davon und ließ den Besitzer eines VW Golf auf seinem Schaden sitzen. An dem PKW wurde die vordere linke Seite beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unfallflucht in der Frankfurter Straße

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr, in der Frankfurter Straße. Offenbar hatte ein Fahrzeug beim Ausparken im Bereich der Hausnummer 24 einen Mazda CX-3 an der vorderen linken Seite beschädigt. Trotz Schadens von etwa 1.000 Euro fuhr der Fahrer davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Anneröder Weg

Die Unfallflucht Nummer Drei wurde am Donnerstag angezeigt. Der PKW (BMW Mini) eines Hofheimers, der zwischen Dienstag -und Mittwochabend im Anneröder Weg (Hausnummer 58) abgestellt war, wurde an der Fahrertür beschädigt. Hier beträgt der Schaden beträchtliche 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall im Begegnungsverkehr

"Spiegel gegen Spiegel" krachten bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 22.10 Uhr, auf der Kreisstraße 28 zwischen Gießen und Wettenberg gegeneinander. Ein 31 - Jähriger war mit seinem VW Caddy in Richtung Wettenberg unterwegs. Im Bereich der Autobahnunterführung kam ihm ein PKW entgegen. Dabei kam es zur Berührung der Außenspiegel. Der andere Beteiligte fuhr aber einfach davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

