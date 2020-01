Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Drogenvortest positiv

Erwitte (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel einer Streifenwagenbesatzung, kurz nach Mitternacht, auf der Bahnhofstraße ein Wagen auf, bei dem die hintere Kennzeichenbeleuchtung defekt war. Sie hielten daraufhin einen 47-jährigen Mann aus Anröchte an und wiesen ihn auf den Defekt hin. Hierbei bemerkten sie bei ihm körperliche Auffälligkeiten, die auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuten konnten. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Sie ordneten nun eine Blutprobe auf der Wache in Lippstadt an und untersagten die Weiterfahrt bis zum vollständigen Ausnüchterung. (reh)

