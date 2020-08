Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Reutlingen (ots)

Rosenfeld (ZAK): Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Donnerstagabend auf der Landesstraße 415 bei Rosenfeld gekommen. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem BMW die L 415 von Boichingen kommend in Richtung Brittheim. Auf einem geraden Teilstück überholte er einen vorausfahrenden Lkw und scherte im Bereich einer Linkskurve vor diesem wieder ein. Dort geriet er dann, vermutlich infolge noch zu hoher Geschwindigkeit, ins Schleudern. Er kam mit seiner Fahrzeugfront auf den Gegenfahrstreifen und prallte dort gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden BMW. Beide Pkw wurden durch den Aufprall jeweils nach rechts abgewiesen und kamen neben der Fahrbahn bzw. in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurden beide Fahrzeuglenker aufgrund ihrer schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken verbracht. Beide Pkw wurden durch den Unfall stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro beziffert. Die L 415 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 19.40 Uhr voll gesperrt werden.

