Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 28

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Am späten Donnerstagabend ist es auf der Bundesstraße 28 zu einem Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer gegen 22.50 Uhr mit hoher Geschwindigkeit die B 28 in Fahrtrichtung Tübingen. Zwischen den Anschlussstellen Kusterdingen und Jettenburg fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Daimler-Benz einer 60-Jährigen und ihres 61-jährigen Beifahrers auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge in die Leitplanken. Kurz vor dem Eintreffen der Rettungskräfte entfernte sich laut Zeugenaussagen eine Person aus dem BMW zu Fuß von der Unfallstelle. Da nicht auszuschließen war, dass diese sich ebenfalls Verletzungen zugezogen hatte, wurden mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers Suchmaßnahmen durchgeführt. Diese verliefen jedoch ohne Erfolg. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 28-jährige BMW-Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand, weshalb bei diesem in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Hierbei kam es gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zu Widerstandshandlungen und Beleidigungen. Neben zahlreichen Streifenwagen und dem Rettungsdienst waren die Feuerwehr Kusterdingen und Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rottenburg an der Unfallstelle im Einsatz. An den schwer beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Sie wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme und zur anschließenden Reinigung der Fahrbahn durch eine Fachfirma war die B 28 im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Tübingen bis gegen 01.45 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Florian Fuchs, Tel. 07121 942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell