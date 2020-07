Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 34-Jähriger von drei Unbekannten angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein Zeuge gegen 2 Uhr drei unbekannte männliche Personen, die in der Riedfeldstraße an der Sichtschutzwand zur Lupinenstraße auf einen 34-Jährigen mit Schlägen und Tritten einwirkten. Durch den hinzugerufenen Notarzt erfolgte eine Notversorgung des am Boden liegenden, stark blutenden Mannes. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Durch die massive Gewalteinwirkung zog sich der Verletzte erhebliche Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand nicht. Die athletischen Schläger waren ca. 25-30 Jahre alt und ca. 185 - 190 cm groß. Einer der Männer hatte eine Glatze. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den unbekannten Tätern blieb erfolglos. Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nahm die Ermittlungen auf. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

