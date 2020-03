Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Mutmaßliche Sprayerin geschnappt

Lahr (ots)

Beamten des Polizeireviers Lahr ist nach einem Hinweis am späten Samstagabend die vorläufige Festnahme einer mutmaßlichen Graffiti-Sprayerin gelungen. Ein Zeuge konnte die 19-Jährige dabei beobachten, wie sie kurz nach 23 Uhr eine Brücke an der Geroldsecker Halle in der Sportplatzstraße besprühte. Mehrere Streifenbesatzungen machten sich nach dem wertvollen Tipp auf den Weg in Richtung Rückhaltebecken und konnten dort eine dunkel bekleidete Person erspähen. Die anschließenden Fluchtversuche der Heranwachsenden mit ihrem Fahrrad waren vergebens. Sie konnte letztlich gestellt werden und fand sich wenig später in Handschellen wieder. Bei der Durchsuchung ihres mitgeführten Rucksacks konnte umfangreiches Beweismittel in Form von Farbdosen sichergestellt werden. Ob die junge Frau alleine agierte oder noch von einer Komplizin/Komplize unterstützt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

