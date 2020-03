Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Automaten aus Schnellrestaurant entwendet, Polizei bittet um Hinweise

Hohberg (ots)

Dreiste Langfinger scheuten sich nicht, am hellichten Tag in ein Schnellrestaurant in der Freiburger Straße einzusteigen, um dort zwei Spielautomaten zu stehlen. Die Tat ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag vergangener Woche (24. März 2020). Mittlerweile haben die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Hohberg ergeben, dass zum Abtransport der gewichtigen Automaten ein weißer Lastwagen mit Pritschenaufbau verwendet wurde. Angesichts des hohen Werts des Diebesgut lobte der Geschädigte eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter aus. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer: 07808/9148-0 an die Ermittler des Polizeipostens Hohberg oder unter der Rufnummer: 0781/21-2200 an das Polizeirevier Offenburg erbeten.

