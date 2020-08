Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spektakulärer Verkehrsunfall bei Balingen-Dürrwangen

Reutlingen (ots)

Balingen-Dürrwangen (ZAK): Fahrzeug kippte auf die Seite

Ein Pkw ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen am Ortsende von Dürrwangen umgekippt. Eine 61-Jährige war gegen neun Uhr mit einem Skoda auf der Verbindungsstraße zwischen Dürrwangen und der B 463 unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit kam sie von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen überfuhr einen Leitpfosten, schrammte an einem Baum entlang und kippte um. Der Pkw blieb im Anschluss auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

