Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Rauchentwicklung vom Dach - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Eine Rauchentwicklung von der Solaranlage auf dem Dach eines Hauses in Wehr hat am Donnerstag, 18.06.2020, gegen 13:45 Uhr, für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an, brauchte aber nicht einzugreifen. Eine Leitung war undicht, aus der Wasserdampf austrat. Eine Fachfirma wurde verständigt.

