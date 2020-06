Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Geschwindigkeitsmesstafel gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag, 16.-18.06.2020, wurde eine Geschwindigkeitsmesstafel in St.Blasien gestohlen. Diese gehört der Stadt und war an einem Laternenmast in der Hauptstraße in Höhe einer Gaststätte angebracht. Der Wert der Anzeige liegt bei ca. 2000 Euro. Möglicherweise wurde der oder die Täter bei der Tat oder mit der Messtafel gesehen. Hinweise nimmt der Polizeiposten St.Blasien, Tel. 07672 92228-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell