Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Autofahrer flüchtet zu Fuß vor Polizeikontrolle

Freiburg (ots)

Einem Autofahrer gelang es am Donnerstagabend, 18.06.2020, in Weilheim-Bannholz nicht, zu Fuß einer Polizeikontrolle zu entkommen. Gegen 21.50 Uhr waren dem 50-jährigen von einer Streifenwagenbesatzung Haltezeichen gegeben worden. Er stoppte dann auch seinen Wagen, sprang heraus und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Nach einem kurzen Stück konnte er von den Polizeibeamten eingeholt werden. Der Mann roch stark nach Alkohol. Eine Überprüfung ergab gut 0,7 Promille. Auf ihn kommen nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro zu.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell