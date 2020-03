Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten geparkten Transporter.

Salzgitter, Stukenbergweg, 03.03.2020, 09:30-18:00 Uhr. Die Täter entwendeten den auf dem Grundstück geparkten schwarzen VW T5 und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 10.000 Euro. Zur Tatausführung können keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 05341/18970 erbeten.

Geparktes Fahrzeug wurde beschädigt.

Salzgitter, Lebenstedt, Wilhelm-Kunze-Ring, 02.03.2020, 20:00 Uhr-03.03.2020, 13:30 Uhr. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein geparkter Pkw Hyundai am Lack beschädigt wurde. Die Täter beschädigten den Lack mit einer Flüssigkeit und verursachten mehrere Kratzer. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Salzgitter, Bad, Breslauer Straße, 03.03.2020, 10:55 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtige der 77-jährige Fahrer eines Skoda von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einzufahren. Hier habe er offensichtlich die Vorfahrt eines im Fließverkehr befindlichen Linienbusses übersehen. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Schaden von mindestens 4.000 Euro. Zwei Insassen des Busses, darunter ein Kleinkind in einem Kinderwagen, wurden vorsorglich in das örtliche Klinikum gebracht.

Kradfahrer wurde bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Salzgitter, Lichtenberg, Burgbergstraße, 03.03.2020, 14:50 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 66-jährige Fahrer eines VW die Burgbergstraße zu kreuzen. Hierbei übersah er offensichtlich den 17-jährigen Kradfahrer. Der offensichtlich Vorfahrtsberechtigte kam zu Fall und stieß gegen einen geparkten Hyundai. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Verletztes Kind musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 03.03.2020, 16:00 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtige ein minderjähriges Kind vor einem stehenden Bus die Straße zu überqueren. Hierbei wurde das Kind von dem Pkw eines 48-jährigen Mannes erfasst und leicht verletzt. Das Kind musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Pkw beschädigte bei Verkehrsunfall einen Gartenzaun.

Salzgitter, Bad, Schloenbachstraße, 03.03.2020, 21.45 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 45-jährige Fahrerin eines VW beim Anfahren offensichtlich das Gas- und Bremspedal verwechselt haben könnte und zum Zeitpunkt der Beschleunigung ungebremst und frontal gegen einen Gartenzaun und einen Steinpfeiler stieß. Hierbei kam es zu einem Schaden sowohl am Pkw als auch am Zaun bzw. Pfeiler. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.200 Euro.

Polizei führte eine Geschwindigkeitsmessung in Salzgitter durch.

Salzgitter, Industriestraße Mitte, 03.03.2020, 13:00-14:00 Uhr. Die Polizei kontrollierte im dortigen Baustellenbereich knapp 400 Fahrzeuge. In dieser 50 km/h-Zone stellte die Polizei insgesamt 55 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Der gemessene Höchstwert lag bei 116 km/h.

Auffällig war zudem der relativ hohe Anteil von Schwerlastfahrzeugen, der bei rund 20 % lag.

Die Polizei wird auch weiterhin Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um Gefahren des Straßenverkehrs zu minimieren.

