Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wendessen: Audi A4 Avant entwendet

Montag, 02.03.2020, 23:30 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2020, 06:45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen in der Straße In den Äckern in Wendessen ordnungsgemäß gesichert abgestellten schwarzen Audi A4 Avant. Der Wert des PKW wird mit zirka 35000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wendessen: Fensterscheiben mit Pflastersteinen eingeworfen

Dienstag, 03.03.2020, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 04.03.2020, 03:20 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch warfen bislang unbekannte Täter zwei Fensterscheiben eines Einfamilienhauses in Wendessen, Am Schloßgarten, mit Pflastersteinen ein. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

