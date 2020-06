Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau-Aftersteg: Aufbruch der Kasse am Wasserfall - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zum wiederholten Male wurde die Kasse am Eingang des Todtnauer Wasserfalles aufgebrochen. Unbekannte zerstörten die Sicherung durch einen Metallbügel und entwendeten den Inhalt an Bargeld. Aufgefallen ist der Diebstahl am Donnerstag, 18.06.2020. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen.

