POL-PDNW: Bad Dürkheim - Unfallflüchtigen Fahrer schnell ermittelt, Fahrer war betrunken u.a.

Am 02.03.2020, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer den Spielbergweg aus Kallstadt kommend in Richtung Bad Dürkheim. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in eine denkmalgeschützte Sandsteinmauer. Ohne sich um den Unfall zu kümmern entfernte sich der unbekannte Fahrer von der Unfallstelle. Kurz darauf meldeten sich zwei Männer im Alter von 27 und 19 Jahren und gaben gegenüber der Polizei an, den Unfall verursacht zu haben. Da die Kollegen aber Zweifel an deren Aussage hatten, fragten sie intensiver nach. Hierdurch konnte letztendlich geklärt werden, dass die beiden Männer nicht an dem Unfall beteiligt waren. Nach bisherigem Kenntnisstand waren sie von dem 29-jährigen Unfallverursacher gebeten worden den Unfall auf sich zu nehmen. Dieser wurde zu Hause angetroffen. Er stand merklich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,2 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Gegen die beiden 27 und 19 Jahre alten Männer wird wegen des Verdachtes der Strafvereitelung ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000,- Euro.

