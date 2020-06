Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 75-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag, 18.06.20, gegen 11.50 Uhr, bei einem Unfall in Rheinfelden zu. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radler auf der Traubenstraße und wolle nach rechts in die Kapfbühlstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 33-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube aufgeladen und prallte auch gegen die Windschutzscheibe, welche hierdurch zerstört wurde. Der Radfahrer wurde mit erheblichen Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro.

