Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau i.Schw.: Einbruch und Sachbeschädigungen auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 17./18.06.2020, auf das Baustellengelände beim Neubau der Halle in Schönau-Brand ein. Ein Baucontainer wurde aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet. Außerdem wurde der Inhalt eines Feuerlöschers im Raum versprüht und dieser dann in den angrenzenden Gewerbekanal geschmissen. Mit gelber Sprühfarbe wurde zudem eine Wand besprüht. In einem unverschlossenen Aufenthaltscontainer wurde eine Nacht davor der Inhalt einer Dose mit Zweikomponentenkleber auf dem Fußboden verteilt. Der Gesamtschaden auf der Baustelle beläuft sich auf knapp 1000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

