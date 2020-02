Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Frontalzusammenstoß mit LKW

Ein medizinischer Notfall dürfte am Mittwoch ursächlich für einen Unfall in Giengen sein.

Gegen 6.30 Uhr war ein 49-Jähriger von Herbrechtingen in Richtung Giengen unterwegs. Mit seinem Renault stieß der Mann frontal gegen einen Lastwagen. Dessen Fahrer wartete auf der Abbiegespur, weil er auf die A7 in Richtung Würzburg abbiegen wollte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann durch den Unfall keine Verletzungen. Mutmaßlich hatte er zuvor einen medizinischen Notfall, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 3.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. In beide Fahrtrichtungen entstand ein rund zwei Kilometer langer Stau. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Mittwochmorgen auf der Strecke unterwegs waren und Angaben zur Fahrweise des Renault-Fahrers machen können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Giengen unter der Telefonnummer 07322/9653-0 zu melden.

