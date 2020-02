Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Polizei ertappt mutmaßlichen Brotdieb

Bereits mehrmals soll ein Verdächtiger in Ehingen frisches Brot gestohlen haben.

Ulm (ots)

Schon seit mehreren Wochen bemerkte ein Ladenbesitzer aus Ehingen, dass ihm Brot fehlt. Das wird in den frühen Morgenstunden angeliefert und vor dem Geschäft abgestellt. Am Donnerstagmorgen kontrollierte eine aufmerksame Polizeistreife in der Nähe des Geschäfts einen Verdächtigen. Der 55-Jährige soll zumindest mehrere Diebstähle zugegeben haben und muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

