POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter versucht 65-Jährigen das Handy zu entwenden - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 17.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Stettiner Straße versucht, einem 65-jährigen Mann sein Handy zu entwenden. Zuvor war es in der Bahnhofsunterführung zu einem Wortwechsel gekommen, da der Unbekannte mit seinem Fahrrad den 65-Jährigen fast umgefahren haben soll. Im weiteren Verlauf folgte der Radfahrer seinem Opfer und forderte schließlich die Herausgabe seines Handys. Als sich dieser weigerte, schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend packte er ihn an der Jacke, öffnete den Reißverschluss und tastete ihn ab. Der Geschädigte konnte sich losreisen, worauf der Täter in Richtung "Am Bildstöckel" flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Schwarzafrikaner, ca. 25 Jahre, ca. 175 cm groß, schlank, Haare seitlich ausrasiert, ober lockig. Er trug eine schwarze Jeans sowie eine schwarze Jacke und war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

