Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Bei Einbruch in Bäckereifiliale Tresor mit Bargeld erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Nach von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Memeler Straße ein und entwendeten einen kompletten Tresor. Darin befand sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine Angestellte hatte den Einbruchsdiebstahl um 4.30 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Die weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell