Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: 16-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Unfall am Freitag gegen 10.15 Uhr an Kreuzung Germaniastraße/Holunderstraße wurde ein 16-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt. Der Rollerfahrer war auf der Holunderstraße unterwegs und beachtete an der Kreuzung nicht die Vorfahrt eines von rechts nahenden 55-jährigen Fahrer eines Ford. Der Rollerfahrer und sein Mitfahrer stürzten zu Boden. Der Autofahrer sowie ein 17-jähriger Sozius auf dem Roller zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

