Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch in ein Restaurant

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (27.10.), zwischen 00.30 Uhr und 08:50 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Restaurant in der Altenberger-Dom-Straße einzubrechen.

Ein Holztor, das zur Terrasse des Restaurants führt, wurde durch die Täter aus der Verankerung gehebelt. Zudem hebelten sie an der Terrassentür des Lokals. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Terrassentür zu öffnen, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Kreuzung Altenberger-Dom-Straße / Voiswinkeler Straße / Leverkusener Straße bitte an die Polizei unter 02202 - 205-0. (ct)

